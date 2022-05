Coronavirus ou rhume des foins: voici comment différencier les deux

Les symptômes sont généralement des démangeaisons, des larmoiements et rougeurs aux yeux, des éternuements, le nez bouché, les sinus encombrés, des écoulements nasaux, une perte d’odorat et de goût, des démangeaisons à l’arrière de la bouche et dans la gorge. Ils se confondent d’ailleurs facilement avec ceux du covid ou du rhume, ajoute Sciensano.

La saison des pollens des graminées, qui causent le plus d’allergies en Belgique, a commencé, a indiqué ce lundi l’Institut de santé publique Sciensano. Ces allergies touchent au moins une personne sur six.

Comment les différencier ?

Les symptômes liés au variant BA.2 d’omicron qui circule le plus en Belgique sont similaires à ceux d’omicron : nez qui coule, maux de tête, fatigue, éternuements et maux de gorge. Mais des symptômes supplémentaires sont parfois rapportés : la diminution de l’appétit, douleurs musculaires ou fièvre légère.

D’après le médecin Caroline Fortpied, interrogée par nos confrères de la DH, « Si l’on ressent un rhume accompagné d’une toux sèche et que l’on se sait allergique, il ne faut pas s’inquiéter outre mesure. Ce à quoi il faut être vigilant, c’est la température et les courbatures qui sont des symptômes du covid et non des rhinites allergiques. Celles-ci se remarquent par des yeux larmoyants et des éternuements. Qui sont exclusifs aux allergies. »