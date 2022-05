Au salon de l’équipement policier, l’avenir se rêve en 3D et «à létalité réduite»

L’idée d’un avenir où la surveillance policière sera panoptique et où les contacts par écrans interposés seront encore amenés à s’intensifier vous donne des sueurs froides ? Dans ce cas, votre médecin ne vous prescrira peut-être pas une visite à la foire Infopol. Au milieu des armes dernier cri, des drones et des mannequins de réanimation, les technologies de l’image ont le vent en poupe au sein des allées de Kotrijk Expo, où se déroule jusqu’à ce jeudi le salon professionnel de l’équipement des services de police, de surveillance et de sécurité, d’urgence et de la lutte contre les calamités. Sous l’œil des caméras HD disposées autour du stand de Securitas, capables d’analyser des tonnes de détails en temps réel grâce aux fonctionnalités du logiciel Briefcam – qui équipe déjà de nombreuses zones de police en Belgique – se croisent ainsi des chefs de corps, de simples policiers et des professionnels de la sécurité privée soucieux de se mettre à jour de derniers produits.