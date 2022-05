Podcast – Payer des centaines de millions pour un joueur, est-ce rentable?

Par Pierre Fagnart Publié le 11/05/2022 à 18:26 Temps de lecture: 1 min

Le club anglais de Manchester City a annoncé un accord de principe pour le transfert de l’attaquant norvégien Erling Haaland. Primes, commissions et salaire compris, l’opération pourrait coûter plus de 200 millions d’euros au club de Kevin De Bruyne.

C’est un argument de plus pour ceux qui dénoncent un football à deux vitesses entre les ultra riches et les autres. A quel moment notre football a-t-il basculé ? Est-ce vraiment possible de faire de l’argent avec le ballon rond ? Pour faire le point, on a appelé un spécialiste : Luc Arrondel, directeur de recherche au CNRS et économiste du football, professeur à la Paris School of Economics.

