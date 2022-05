La Belgique souhaite à son tour interdire les «thérapies de conversion» Les thérapies dites « de conversion » sont des pratiques qui visent à changer, supprimer ou éliminer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre des personnes LGBTQI+.

Par Belga Publié le 11/05/2022 à 18:35 Temps de lecture: 2 min

La Secrétaire d’État à l’Égalité des genres à l’Égalité des chances et à la Diversité, Sarah Schlitz, travaille actuellement à l’interdiction des thérapies de conversion en Belgique, annonce-t-elle mercredi dans un communiqué.

Les thérapies dites « de conversion » sont des pratiques qui visent à changer, supprimer ou éliminer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre des personnes LGBTQI+. Ces pratiques vont de la psychothérapie et des électrochocs aux coups et même au « viol correctif ». Elles peuvent avoir lieu dans les domaines religieux, médicaux, sectaires, que ce soit par le biais de proches ou de pseudo-professionnels et avoir de terribles conséquences sur les personnes sur qui elles sont pratiquées.

Cette interdiction fera suite à une résolution du Parlement européen qui demandait aux États membres de l’UE d’introduire une législation visant à mettre fin à ces pratiques de conversion dans les meilleurs délais. Très récemment, l’Allemagne, la France ont introduit la criminalisation de ces pratiques. Hors UE, Israël et le Canada interdisent aussi ces pratiques.

« Cette interdiction est un acte fort pour protéger les victimes contre cette violence symbolique, psychologique et parfois physique. Il s’agit aussi d’envoyer un signal au reste de la société : ceux qui ne sont pas malades ne doivent pas être soignés », commente Sarah Schlitz, citée dans le communiqué.