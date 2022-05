L’interdiction de la sponsorisation par les firmes de paris continue de faire parler: désormais, c’est la BNXT League qui s’inquiète

Cette mesure compromettrait l’avenir de la ligue, qui en est à sa première saison. « C’est très simple, sans Betfirst (sponsor titre de la ligue, ndlr), il n’y aurait pas de BNXT League », a avancé Ramses Braakman, le président de la ligue, mercredi, dans un communiqué. « Cette firme a été convaincue par notre projet dès le premier instant. La société croit au potentiel du basket aux Pays-Bas et en Belgique et a donc fait le choix très conscient de le soutenir dans l’intérêt de la professionnalisation du championnat dans les deux pays ».

« Entre maintenant et le moment où la législation pourrait entrer en vigueur, il y a environ 4 millions à risque pour la ligue et ses clubs », a ajouté Wim Van de Keere, le directeur général. « Après les ajustements du statut fiscal et social, les problèmes que la crise corona a entraînés et le peu de soutien qui a suivi, ce serait un nouveau coup dur pour le secteur, qui constitue une menace existentielle pour nous en tant qu’organisation. »