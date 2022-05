Contredanse-La Bellone: vers une médiation

Dans le monde de la danse, l’annonce a provoqué fin janvier un émoi certain : installé depuis 33 ans à titre gratuit dans les locaux de la Maison du spectacle - La Bellone, rue de Flandre, au cœur du quartier Sainte-Catherine, le centre de documentation et d’édition Contredanse ASBL a été prié par la Bellone de vider les lieux endéans les six mois. En théorie pour ce 24 juillet. Contredanse, qui ne dispose pas à l’heure actuelle des moyens de payer un loyer (le volume loué, au cœur de Bruxelles, peut-être estimé à 4.000 euros/mois), estime que cette rupture de convention met en danger son existence et ses huit emplois.