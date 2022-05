Sotheby’s étend ses racines dans le sol bruxellois

La Belgique aurait le plus grand nombre de collectionneurs d’art au monde par densité de population. Et nous voyons cette passion s’exprimer, de plus en plus, dans les ventes aux enchères et les ventes privées. » Parce que, comme le confirme Sebastian Fahey, directeur général de Sotheby’s Emea, nous avons l’amour de l’art dans le sang (et dans le portefeuille, visiblement), l’incontournable Sotheby’s, multinationale américaine d’origine britannique désormais basée à New York, étend sa toile à Bruxelles où le marché prend de l’ampleur.