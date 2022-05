Reine Elisabeth: la fougue de la jeunesse

Mr. Bryan Cheng (24 ans, Canadien)

Le candidat canadien Bryan Cheng a lancé la 5e session de cette édition, ce mercredi après-midi. Entamée d’une grande respiration, sa Sonate en ut mineur de Boccherini démontre un caractère fonceur, joueur, quitte à amener un certain empressement parfois, ou à être sur le fil de la justesse. Dans Grave, premier mouvement de la Sonate pour violoncelle seul en ut mineur d’Ysaÿe, il trouve par contre une profondeur, une incarnation, faite de jolies nuances, très chantantes, et un discours construit aux sonorités chaudes. Dans Phantasiestück de Paul Hindemith, il oppose des moments très affirmés et d’autres très délicats, dans une interprétation très investie mais nuancée, utilisant beaucoup de vibrato.