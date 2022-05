Festivals de musique: quand y en a plus, y en a encore plus!

Plus quatre, moins un. Après deux années perdues, les festivals d’été reprennent vivement. Plus grands, plus longs, plus nombreux. Pas moins de quatre nouveaux venus s’ajoutent à une offre déjà pléthorique quand d’autres rendez-vous historiques jouent les rallonges ou doublent leur capacité d’accueil. N’en jetez plus, l’été sera festivals ou ne sera pas.

Un effet de la pandémie ? « Clairement », dit Fabrice Lamproye des Ardentes. « Il y a un retard à combler tant chez les organisateurs que chez les artistes, qui ont un énorme besoin de jouer. » « Il y a sans doute la nécessité pour les grosses structures de se refaire une santé à la faveur de la reprise, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos du covid », pense de son côté Paul-Henri Wauters du Botanique, dont les Nuits battent leur plein depuis fin avril.