Au Reine Elisabeth les personnalités se dévoilent

A mi-chemin des éliminatoires, on peut un peu mieux se prononcer sur le caractère discriminant des œuvres proposées aux candidats. Outre qu’il demeure une référence au grand violoniste fondateur du Concours, le « Grave » de la Sonate pour violoncelle seul d’Ysaÿe permet de juger un concurrent sur son sens de la ligne, la sûreté de ses sonorités mais aussi, et tous n’y sont pas sensibles, sur ses possibilités de construire un discours polyphonique. Ainsi, il a par exemple permis à Stéphanie Huang, seule candidate belge de cette édition, de démontrer sa capacité à construire un vrai dialogue interne. On retient aussi le geste fluide, précis, ponctué par de grandes respirations de Vasily Stepanov ou encore l’investissement physique et lyrique d’Ella van Poucke. Chez Sam Lucas, la partition confirme une approche riche de la musique et un vrai talent pour façonner différentes atmosphères.