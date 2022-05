Francis Amuzu, l’homme des coups d’éclat au Sporting d’Anderlecht

Une prouesse jamais réalisée par un autre élément issu de Neerpede. Pas même Romelu Lukaku. Dimanche, Francis Amuzu est sorti de sa boîte tel un beau diable. Trois coups de canon pour offrir une victoire ô combien importante à son Sporting dans la course à la troisième place et surtout donner, l’espace de nonante minutes au moins, tort à l’ensemble de ses détracteurs lassés de croire qu’il était incapable de cadrer deux frappes dans un même match. Une « masterclass » saluée par un vestiaire tout entier acquis à la cause d’un garçon apprécié de tous et depuis toujours.