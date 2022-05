À Manage le 23 juin pour débuter: voici le programme de reprise du Standard

On le sait, c’est le 13 juin que le Standard entamera sa campagne de préparation, avec deux premiers jours consacrés aux tests physiques. Dès la deuxième semaine, les matches amicaux s’enchaîneront avec un rythme de deux rencontres hebdomadaires. S’il est possible que le nouvel entraîneur apporte quelques aménagements au programme, la première est fixée au jeudi 23 juin face à la CS Entité Manageoise, l’un des clubs partenaires du Standard, qui évolue en D3 ACFF et dispute actuellement le tour final pour évoluer au niveau supérieur. Si la rencontre se jouera à Manage, c’est parce que le club liégeois entend renouer, puisque la crise sanitaire avait rendu la chose impossible, avec la tradition des matches en déplacement, qui donnent l’occasion aux « petits » clubs de réaliser ce jour-là une belle recette et permettent au Standard de toucher un cachet.