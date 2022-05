Pierre Rondeau: «Les sociétés font régulièrement faillite, les clubs de foot, c’est plus rare»

Ovnis économiques, les super-nantis du football continental continuent de creuser le fossé du sport. Jusqu’à quand, comment et dans quel but ? L’économiste Pierre Rondeau tente une analyse.

Ils étaient trois clubs dans le monde à pouvoir se l’offrir et ce sont les Anglais de Manchester City qui ont décroché la palme. En s’offrant les services de l’attaquant Norvégien Erling Haaland, les multipropriétaires émiratis du probable futur champion d’Angleterre ont rappelé que le monde du football était plus que jamais morcelé. Et échappait bien souvent à la plus élémentaire logique d’entreprise. On essaie d’y voir plus clair avec Pierre Rondeau, économiste du sport.