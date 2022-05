Guerre en Ukraine: les cours de français pris d’assaut par les réfugiés

Tous les jours, nous devons refuser les demandes d’inscription d’une dizaine de personnes au cours de français. Nous sommes à saturation sur Bruxelles depuis fin avril. On ne peut même plus rediriger vers un autre centre bruxellois. C’est dramatique. Les Ukrainiens sont extrêmement demandeurs. Ils veulent trouver un job le plus rapidement possible et ils se rendent bien compte qu’apprendre le français est indispensable. Sauf que je n’ai plus de local ni de professeur. »

Ce cri du cœur vient d’Alain Duriau, directeur de l’Institut auderghemois de Promotion Sociale. Il sera formalisé d’ici quelques jours dans un courrier envoyé au nom du Conseil des pouvoirs organisateurs de l’officiel subventionné (CPEONS) à la ministre compétente en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR).