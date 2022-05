Des élections anticipées? L’hypothèse circule

Ni plus, ni moins, il y a un faisceau de présomptions. Ajoutez les conversations en ville et en coulisse. De quoi parle-t-on ? D’hypothétiques élections anticipées. La possibilité de voir la législature fédérale s’achever avant terme.

Rappel : en principe, les scrutins fédéral, régional et européen se dérouleront tous trois mi-2024. La Constitution verrouille le calendrier pour ce qui concerne le régional et l’européen, on vote le même jour des deux côtés, les législatures vont à leur terme, point. Le fédéral, lui, est aléatoire, le gouvernement peut chuter en chemin, auquel cas c’est tous aux isoloirs – sauf majorité parlementaire alternative. On l’a compris : nos fameuses présomptions et nos conversations en ville ont à voir avec ce scénario-ci.