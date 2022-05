Le procureur antidrogue du Paraguay assassiné durant sa lune de miel par des tueurs en jet-ski

Le meurtre a eu lieu sur la plage privée d’un palace local, l’hôtel Decameron, au milieu des touristes et devant les eaux bleues transparentes de la mer des Caraïbes. «Deux hommes sont arrivés (depuis la mer) sur une embarcation, ils se sont approchés et ont ouvert le feu, avant de s’enfuir», a expliqué Claudia Aguilera. «Un gardien a voulu intervenir, ils lui ont aussi tiré dessus». Le procureur Pecci n’avait «reçu aucune menace», a-t-elle simplement ajouté.Le complexe hôtelier où séjournait le couple a dans un communiqué donné d’autres détails, précisant que les «assassins sont arrivés en jet-ski sur la plage devant l’hôtel».La police a annoncé une récompense de 488.000 dollars pour toute information menant à la capture des tueurs.

M. Pecci était un procureur spécialisé dans le crime organisé, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il était connu pour son implication dans l’enquête qui a conduit le footballeur Ronaldinho derrière les barreaux entre mars et août 2020 pour être entré au Paraguay avec de faux documents.

Le Paraguay et la Colombie ont renforcé ces dernières années leur coopération contre le crime organisé international. Malgré des décennies de lutte contre les cartels et les narcotrafiquants, la Colombie reste le principal pays producteur et exportateur de cocaïne dans le monde.