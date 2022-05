C’est officiel: 777 Partners, nouveaux propriétaires du Standard, achètent un célèbre club français

« Le choix de 777 Partners découle d’un long processus durant lequel Patrice Haddad (le président du club francilien, NDLR) a identifié et sélectionné parmi les repreneurs qui s’étaient déclaré celui possédant le plus d’atouts et d’ambitions, ainsi qu’une vision sur le long terme. 777 Partners a ainsi été choisi à la fois pour accélérer le développement du club et son ambition sportive, mais également pour leur compréhension de l’identité du Red Star FC, qui fait depuis de nombreuses années la singularité du club », peut-on lire sur le site officiel du club.

« Nous sommes venus au Red Star FC pour tout ce que ce club historique du football français représente depuis 125 ans », explique Josh Wander, fondateur et managing partner du groupe. « Nous respectons pleinement l’ADN du club et notre ambition est principalement d’élargir ses horizons tout en conservant ce qui rend le Red Star FC unique. Nous voulons continuer de développer le centre d’entraînement de Marville afin d’offrir au club le meilleur cadre possible aux jeunes et à l’équipe première. L’objectif à court terme est de monter en Ligue 2 pour que le Red Star FC retrouve son centre de formation, et puisse enfin conserver les fantastiques talents de la région parisienne, qui seront au cœur du projet sportif du club. »