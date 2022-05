Séisme avant le Mondial 2022: une nation pourrait être exclue pour avoir falsifié la nationalité d’un joueur!

Le Chili a terminé septième de la zone « Amsud » alors que l’Equateur, quatrième, est qualifié pour la Coupe du monde au Qatar. Avec ce recours, le Chili espère que l’Equateur sera sanctionné et qu’il pourra disputer le Mondial à sa place.

Le Chili avait fait match nul 0-0 en Equateur le 5 septembre 2021 puis avait été battu à domicile 2-0 le 17 novembre 2021.

La fédération chilienne assure qu’il « existe d’innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas ».

La Fédération équatorienne de football (FEF) a rejeté ces accusations, assurant que Byron Castillo est « dûment enregistré auprès de l’autorité légale compétente » et possède « tous les documents nationaux en règle ».

L’arrière droit du Barcelona Guayaquil, club équatorien, a pris part aux deux rencontres qualificatives disputées en septembre et novembre 2021 contre le Chili. Si les deux matches étaient donnés gagnés sur tapis vert aux Chiliens, ces derniers pourraient terminer à la quatrième place qualificative pour la Coupe du monde au Qatar.

L’avocat représentant les intérêts du Chili, Eduardo Carlezzo, a dit mercredi s’attendre à « une décision rapide » de la FIFA, d’ici « 30 jours ».

« La FIFA a aussi intérêt à prendre une décision le plus vite possible. L’incertitude avant la Coupe du monde n’est dans l’intérêt de personne », a déclaré Me Carlezzo pour lequel il n’y a « aucun doute sur le fait que le joueur est né en Colombie et que son certificat de naissance est équatorien ».

Le Chili demande par ailleurs la disqualification de Byron Castillo et que l’Equateur soit exclu de la Coupe du monde 2026 co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.