Entre Al-Jazeera et Israël, des relations difficiles

C’était une autre époque, mais la scène est familière. Les révolutions arabes n’avaient pas bouleversé le Moyen-Orient, mais la bande de Gaza était déjà sous le contrôle du Hamas, et assiégée par Israël et l’Égypte. A la fin de l’année 2008, l’État hébreu lance une opération, la première depuis le bouclage du territoire. Soudain, deux voix anglophones semblent émerger de l’enclave : celles de Sherine Tadros et Ayman Mohyheldin. Ce sont les seuls journalistes, en dehors de ceux présents pour les agences de presse. Ils travaillent pour Al-Jazeera, et leur couverture porte dans le monde entier.