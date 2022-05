Voici les trois grands favoris pour devenir l’entraîneur du Standard, où un défenseur anglais pourrait débarquer

Même si certaines sources italiennes mentionnaient l’Allemand Alexander Blessin comme possible entraîneur du Standard, le raccourci était trop évident pour le voir débarquer en provenance du Genoa. Amené par son compatriote Johannes Spors qui avait été engagé comme directeur technique du club italien après le rachat par 777 Partners, son travail y est apprécié pour avoir remis de l’ordre (seulement 3 défaites et 11 buts encaissés en 14 matches) et avoir amené un jeu un peu plus attractif. En cas de descente (que le Genoa peut toujours éviter), Blessin restera en Ligurie.

Par contre, il est clair que Johannes Spors a son mot à dire sur l’identité du nouvel entraîneur des Rouches puisqu’il est appelé à superviser tous les départements sportifs des clubs du réseau. Ce qui n’est pas contradictoire avec la désignation d’un directeur sportif spécifique pour les Rouches, poste pour lequel le choix s’est porté sur Fergal Harkin, qui doit encore recevoir l’aval de son employeur actuel Manchester City.