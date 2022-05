Visa pour la Flandre: silence, on «herverkavelle»

Herverkavelen : c’est le mot qui est sur toutes les lèvres du monde politique et journalistique flamand. Et donc oui, il faut « recomposer » le paysage politique du nord du pays. Mais comment faire ? Allô le centre, y a quelqu’un ?

Ne demandez rien pour le moment aux hommes et femmes politiques flamands. Toute leur énergie est désormais prise par un seul objectif : ils doivent « herverkaveler ». Qu’est-ce donc que cette affaire ? Le terme vient du droit agraire : un « verkaveling » est un lotissement, soit la division d’une terre en plusieurs morceaux différents, le plus souvent afin de pouvoir y faire construire. Et donc « herverkavelen », c’est faire une nouvelle répartition de cette terre en parcelles séparées.

La Flandre est souvent considérée comme le paradis du « verkaveling » : on le voit avec ces vues aériennes qui montrent des terrains quadrillés à perte de vue par des ensembles de « maison plus jardin ». Une romancière, Saskia De Coster en a même fait le point de départ d’un roman sociologique – Wij en ik – où le lotissement sert de localisation idéale, car si flamande, de la saga de voisins et familles qui se déchirent au quotidien.