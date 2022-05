Un budget de 5 millions pour le Soudal Open

Le Tour européen de golf fait escale à Rinkven (Anvers). Pour trois ans au moins, et avec les trois Belges du top : Pieters, Detry et Colsaerts. Une belle fête, qui a son prix…

Trois ans après la deuxième et dernière édition du Belgian Knockout organisé par la famille Pieters, sans que cette épreuve atypique (un format de match-play qui a fait long feu) ne donne de résultats, le Tour européen de golf, désormais appelé « DP World Tour », a retrouvé le joli parcours de Rinkven.

De ce jeudi à dimanche, quelques pointures de cette compétition planétaire affronteront ce parcours de 5.800 mètres tracé au nord-est d’Anvers. Mais surtout, on aura l’occasion d’y suivre une kyrielle de joueurs belges invités, ainsi, bien sûr, que le trio de pointe du golf belge – les deux Thomas, Pieters et Detry, et Nicolas Colaerts – dont les visites au pays sont devenues très rares.