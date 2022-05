Horace Andy: gardien du temple

Adrian Sherwood a réalisé son rêve : produire tout un album du grand Horace Andy qui, à 71 ans, continue de publier des albums solo tout en gardant sa place au sein de Massive Attack. Fou de reggae, Sherwood préserve ici l’essence de cette musique que le natif de Kingston défend depuis le début des années 70. On retrouve des classiques d’Andy comme Mr Bassie, Materialist, This Must Be Hell, et même une version complètement revue du fameux Safe From Harm de Massive Attack. La tradition est respectée mais avec une sonorité d’aujourd’hui qui met la voix d’Horace bien en évidence. Les musiciens sont la crème du label On-U Sound fondé par Sherwood en 1979. Et pour plus tard en 2022 est déjà annoncée la sortie en LP d’une version dub de cet album ! Jah rules !

