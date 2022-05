Arnaud Démare évacue les frustrations

Dessinée pour les sprinters, si l’on excepte un long col de 2e catégorie au milieu du parcours, la 5e étape du Giro a paradoxalement vu les deux plus célèbres d’entre eux Mark Cavendish et Caleb Ewan être largement distancés. Tout profit pour Arnaud Démare (Groupama-FDJ) qui s’est imposé à Messine, 174 kilomètres après le départ donné à Catane. En Sicile, le Français a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) et l’Italien Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech). Edward Theuns (Trek-Segafredo), premier Belge, est 9e.