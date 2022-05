Aux heures bleues de Bear’s Den

Le duo londonien a rempli deux fois l’AB lundi et mardi et, dans la foulée, nous propose le successeur à Fragments qu’ils avaient publié en 2019 avec Paul Frith. C’est sans ce dernier que nous reviennent Andrew Davie et Kevin Jones avec ce cinquième album qui réjouira ceux qui ont aussi pu les apprécier dans le passé à Werchter comme au Pukkelpop. Le dernier single en date, Frightened Whispers, avec Matt Douglas au sax, est à l’image d’un disque qui se veut un baume sur les plaies laissées par les deux années passées, un album à écouter dans ses « heures bleues » nocturnes, dans cet espace imaginaire de tous les possibles…

Communion Records.