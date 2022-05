Kloot Per W: tendresse et vigueur

Né en 1955 à Watermael-Boitsfort, le Flamand Claude Perwez a publié en 1978 son premier album solo tout en participant à de nombreux groupes comme The Misters, The Employees ou Polyphonic Size. Depuis, Kloot Per W, chanteur et guitariste, n’a jamais vraiment arrêté de produire dans le genre rock tous azimuts. Pour son dernier album, celui qui est également peintre à ses heures a choisi la langue de Molière. « J’ai commencé à ressentir l’anglais comme un obstacle », dit-il. « Il m’était devenu de plus en plus difficile de dire exactement ce que j’avais en tête. Grâce au français, un nouveau monde s’est ouvert à moi. Et ça sonne toujours bien. En grandissant, j’étais déjà fan de Jacques Dutronc. Cette musique yé-yé des années 60 et 70 a fait de moi ce que je suis. » Pour les paroles, Per W a reçu l’aide de Dominique Buxin avec qui il avait déjà collaboré lors de son passage dans Polyphonic Size. Tu me troubles évoque le trouble du déficit de l’attention et Girl on the Phone parle du harcèlement par téléphone portable. Dans l’ironique Super Likeur, le chanteur s’en prend à la dictature des médias sociaux tandis que Le pays répond avec tendresse et vigueur au Plat Pays de Brel. Pour l’accompagner dans cette aventure rock à textes, Claude a fait appel à Mauro Pawlowski et Rudy Trouvé, parmi beaucoup d’autres musiciens.

Jezus Factory Records.