Congotronics International: un voyage intergalactique à vous nettoyer les tympans

Le mélange des genres et des sonorités, entre tradition et modernité, est désormais résumé par le terme Congotronics qui désigne également la série de disques produits par le label bruxellois Crammed Discs. Congotronics International est un supergroupe regroupant une dizaine de membres du Konono Nº1 et du Kasai Allstars et neuf musiciens issus du rock expérimental, comme Deerhoof, Juana Molina, Matthew Mehlan de Skeletons ou encore Wildbirds & Peacedrums. Pendant dix ans, les fichiers se sont baladés entre Kinshasa, Buenos Aires, New York et Stockholm en plus de la tournée Congotronics vs Rockers qui a réuni dans dix pays ces groupes une première fois en 2011. On met sa ceinture, on s’accroche et c’est parti pour un voyage intergalactique à vous nettoyer les tympans et secouer les guibolles !