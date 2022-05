L’incroyable performance de Kevin De Bruyne, qui inscrit un triplé en 24 minutes... avant de réaliser la célébration habituelle d’Haaland (vidéos)

Ce mercredi soir, le Diable rouge et ses coéquipiers de Manchester City étaient opposés à Wolverhampton. Toujours à la lutte avec Liverpool pour décrocher le titre final, les Skyblues n’avaient qu’une seule option disponible pour cette rencontre : décrocher les trois points. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que Pep Guardiola a pu compter sur son meneur de jeu pour faire le boulot.

Après six minutes à peine, l’ancien du Racing Genk débordait sur le flanc gauche et s’en allait tromper le portier adverse, comme il savait si bien le faire lors de ses jeunes années dans le Limbourg et à Wolfsbourg.

Mais, les Wolves n’avaient pas dit leur dernier mot grâce à… un autre Diable ! Sur un très beau débordement, Neto trouvait Dendoncker en retrait, et le Belge faisait le geste qu’il fallait pour tromper Ederson.

Les hommes de Cachada pensaient alors avoir fait le plus dur en recollant au score. C’était sans compter sur un Kevin De Bruyne des très grands soirs. À deux reprises, le médian offensif est parvenu à battre José Sa, le keeper adverse, permettant à ses couleurs de faire le break. Et pour fêter ça, le Belge a décidé de rendre hommage à son futur coéquipier, Erling Haaland, en réalisant sa célébration !