«À propos», le podcast du «Soir» du 12 mai: le procès Depp/Heard, l'économie du football, de possibles élections anticipées...

Publié le 12/05/2022

« À propos », c’est le podcast quotidien du Soir pour s’informer, décrypter et s’inspirer.

Les sept partis du gouvernement fédéral se disputent dans tous les coins, la Vivaldi peut-elle encore accomplir quelque chose de significatif ? Des bruits de couloirs émergent, des bruits d’élections anticipées. C’est évidemment très hypothétique pour le moment. David Coppi, Martine Dubuisson et Stéphane Vande Velde, du service politique, ont laissé trainer leurs oreilles dans ces couloirs. David analyse avec nous.

En football, le club anglais de Manchester City a annoncé un accord de principe pour le transfert de l’attaquant norvégien Erling Haaland. Primes, commissions et salaire compris, l’opération pourrait couter plus de 200 millions d’euros au club de Kevin De Bruyne. C’est un argument de plus pour ceux qui dénoncent un football à deux vitesses entre les ultra riche et les autres. A quel moment notre football a-t-il basculé ? Est-ce vraiment possible de faire de l’argent avec le ballon rond ? Pour faire le point, on a appelé un spécialiste : Luc Arrondel, directeur de recherche au CNRS et économiste du football et professeur à la Paris School of Economics.

Le procès en diffamation qui oppose les stars d’Hollywood Johnny Depp et son ex-femme, Amber Heard, se joue via écrans interposés. Peu importe ce que la justice décidera, les internautes sont nombreux à avoir déjà choisi leur camp. L’antiféminisme s’en donne à cœur joie. Une pétition circule même pour qu’Amber Heard ne fasse pas partie du casting d’Aquaman 2. Elle a déjà rassemblé 4 millions de signatures. Qu’est-ce que cette couverture médiatique et ces réactions sur les réseaux sociaux disent de la manière dont nous traitons les violences conjugales ? Fanny Declercq couvre les questions liées au genre. Elle s’est penchée sur la question, sans préjuger du fond de l’affaire en justice.

