L’Ajax, probable futur club d’Alfred Schreuder, décroche un 36e titre de champion des Pays-Bas

L’Ajax avait besoin d’un succès pour valider son sacre. Nicolas Tagliafico (19e), Steven Berghuis (33e) et Sebastien Haller, sur penalty pour son 21e but de la saison (38e), mettaient les Lanciers sur la bonne voie en première période. Brian Brobbey (85e) et Edson Alvarez (90e) scellaient le score à 5-0 en seconde période.

Avec 82 points, les Ajacides ne peuvent plus être rejoints par le PSV Eindhoven, qui reste à 4 longueurs après sa victoire 3-2 sur NEC Nimègue.