Titres-services: politiques, indignez-vous! Et agissez!

Les simplismes ne servent jamais le débat public. Parce qu’à ne voir que sa caricature, on passe tôt ou tard à côté du réel. Et le portrait tiré du secteur des titres-services ne peut évidemment se résumer à des employeurs avides d’un côté et des syndicats trop exigeants de l’autre. Mais un trait, bien réel, de ce tableau nourrit aujourd’hui l’indignation : des « travailleuses pauvres » attendent depuis plus d’un an qu’on leur accorde la maigre marge salariale (0,4 %) issue du dernier accord interprofessionnel (AIP) et elles compensent de leur poche des indemnités de déplacement bien en deçà du coût véritable de leurs trajets, dans un secteur où les entreprises les plus importantes continuent de distribuer de plantureux dividendes.