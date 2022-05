Alfred Schreuder tempère après la victoire face à l’Union: «Nous ne sommes pas encore champions»

C’était un match costaud, durant lequel l’Union a été la plus forte durant le premier acte parce que nous n’étions pas assez bons en possession de balle. Maintenant, j’ai apprécié la mentalité affichée par mes joueurs ce soir mais aussi depuis le mois de janvier. On a essayé de mettre des choses en place, avec cette pression permanente qui existe sur les épaules des joueurs du Club, qui doivent toujours gagner.

Vos individualités ont fait la différence une fois de plus…

Vous avez vu le match de Mignolet ? Incroyable ! Et ce que Vanaken ou Balanta ont fait après le repos était énorme aussi. L’Union est une équipe talentueuse, engagée, qui nous a posé pas mal de problèmes les quatre fois où on l’a rencontrée mais au bout du compte, on s’en est toujours sortis sans encaisser. Ici, la carte rouge de Machida nous a aidés, bien sûr, mais elle n’explique pas tout. Nous ne sommes pas encore champions mais on a fait ce qu’on avait à faire. Le déplacement à l’Antwerp, dimanche, sera redoutable. Il faudra afficher la même mentalité, la même envie, le même réalisme.