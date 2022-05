Anthony Moris déçu du résultat à Bruges: «Les dieux du foot nous ont fait défaut»

Il n’y avait qu’à voir le visage en pleurs de Casper Nielsen pour s’en convaincre. « On est très déçu car, sur l’ensemble des quatre matches, on méritait mieux », confiait son coéquipier et gardien Anthony Moris. « Mais en football, il y a quelque chose qui est éloquent, ce sont les statistiques. Quand Bruges prend 10 points sur 12 contre toi et que tu ne marques pas un seul but, il faut un peu creuser de ce côté-là et voir ce qu’il se passe. Même si toutefois, dans le contenu, cela fait longtemps que Bruges n’a pas été aussi malmené durant quatre matches. Cela prouve qu’on a fait quelque chose de grand. Malheureusement, il n’y aura qu’un seul champion et je les vois mal s’écrouler. »

« Si on voulait être champion, c’est ce genre de match qu’on aurait dû gagner », déclarait pour sa part Ismaël Kandouss. « Après, on ne peut pas reprocher aux attaquants de ne pas avoir marqué. C’est comme ça. On a fait une extraordinaire saison et on ne retiendra que le positif. »