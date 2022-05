Michel-Ange Balikwisha se livre: «Le Standard n’avait pas à décider de ma carrière»

Michel-Ange Balikwisha, qui vient de fêter ses 21 ans, se produit avec l’Antwerp à Anderlecht, où il a habité et où il a joué, jusqu’en U13. L’ailier, qui termine sa deuxième saison pro, se livre comme il le fait toujours, sans fard et sans calcul.

Heureux à l’Antwerp, même si le classement du club anversois et ses statistiques le laissent un peu sur sa faim, Michel-Ange Balikwiska a fêté mardi ses 21 printemps. De retour ce jeudi à Anderlecht, où il a habité durant les sept premières années de sa vie, fréquentant le centre de formation de Neerpede jusqu’en U13, l’ancien Standardman espère jouer un mauvais tour à ses anciennes couleurs, oublier le lourd revers concédé dimanche (0-4) et permettre au « Great Old » d’encore rêver terminer sur le podium.

Comment jugez-vous votre saison ?