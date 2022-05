Coronavirus: la Corée du Nord confine tout le pays après l’annonce de son tout premier cas

Kim Jong Un a demandé un contrôle plus strict des frontières ainsi que des mesures de confinement, demandant aux habitants « d’empêcher complètement la propagation du virus malveillant en bloquant totalement leurs quartiers dans toutes les villes et tous les comtés du pays », selon Kcna.

« L’objectif était d’éliminer la racine dans les plus brefs délais », a affirmé le leader cité par l’agence d’Etat Kcna « Il nous a assuré que du fait de la forte conscience politique de la population […], nous surmonterons sûrement l’urgence et réussirons avec le projet de quarantaine d’urgence », a précisé l’agence de presse.

M. Kim « a appelé toutes les villes et tous les comtés du pays à confiner minutieusement leurs territoires et à organiser le travail et la production après avoir isolé chaque unité de travail, chaque unité de production et chaque unité d’habitation les unes des autres », afin de bloquer la propagation du « virus malveillant », a déclaré l’agence de presse officielle Kcna.