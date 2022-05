De Bruyne puissance 4, Lukaku et Dendoncker buteurs: revivez la «belgian night» en vidéos

À défaut d’être encore en Ligue des champions, KDB a décidé de peser pleinement dans la course au titre. Gêné par des blessures, il a mis du temps à délivrer des passes décisives mais son efficacité devant le but compense largement ce manque. Sous pression en déplacement à Wolverhampton puisque Liverpool avait évité le piège d’Aston Villa grâce à Mané (l’autre grand candidat au Ballon d’Or), Manchester City n’a guère eu le temps de douter en s’imposant 1-5.

Lors de la saison 2019-2020 perturbée par le Covid, les statistiques quasiment stratosphériques de Kevin De Bruyne n’avaient pourtant pas permis à Manchester City de conserver son titre et d’empêcher le premier sacre de Liverpool depuis 30 ans : 13 buts et 20 assists (record de Thierry Henry sur une saison égalé), le Diable rouge n’avait jamais fait mieux depuis qu’il avait déposé ses valises du côté de l’Etihad Stadium. Il s’agissait alors de la première fois qu’il passait le cap des 10 buts en Premier League (8 buts en 2017-2018) et il améliorait son exercice 2016-2017 au niveau des passes décisives (18).

Si Dendoncker (11e) a vite répondu à l’ouverture du score de De Bruyne (7e) sur la pelouse de Molineux, le playmaker de City a ajouté 2 autres roses à son bouquet en première mi-temps (16e et 24e), puis une 4e à l’heure de jeu… sur les 4 premiers tirs cadrés de City ! Trois du gauche et le 4e du droit et une célébration à la Haaland.

Il s’agissait de son premier quadruplé avec Manchester City… et de sa carrière tout court en club (et la 15e fois qu’il marque plus d’un but dans un match, performance réussie avec Genk, le Werder, Wolfsbourg et bien sûr City).

Il avait juste mis un triplé en club le 29 octobre 2011 lors de la victoire de Genk 4-5 au FC Bruges. KDB a aussi battu son record de buts en championnat avec City (15 !)