Près de 500 bâtiments scolaires pourraient être démolis

« Les travaux à faire sont énormes pour remettre le bâtiment, dont l’aile la plus ancienne a près de 100 ans, dans un état correct. Et encore, nous ne sommes pas les plus à plaindre », confirme ce préfet d’un athénée situé en région bruxelloise (réseau WBE), dans les colonnes de La Libre .

À lire aussi Enseignement: le gouvernement propose de reporter l’évaluation des enseignants à 2024

Dans cette enquête, certains bâtiments demandent une rénovation plus urgente. Près de 500 bâtiments scolaires demandent des travaux de démolition et de reconstruction ou une grosse rénovation. Les préfabriqués doivent être rasés et 70 sites scolaires ont été identifiés comme de trop gros consommateurs d’énergie et nécessitent une intervention.