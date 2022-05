Les cryptomonnaies continuent de dégringoler

La cryptomonnaie la plus célèbre, le Bitcoin, perdait plus de 6 %, arrivant sous la barre des 27.000 dollars, soit le niveau le plus bas depuis décembre 2020.

Les cryptomonnaies continuent à baisser, jeudi. Les investisseurs prennent la fuite, refroidis par l’effondrement du prix d’une monnaie numérique dite « stable ».

La cryptomonnaie la plus célèbre, le Bitcoin, perdait plus de 6 %, arrivant sous la barre des 27.000 dollars, soit le niveau le plus bas depuis décembre 2020. Une autre monnaie populaire, l’ether, perdait plus de 12 %.