Joshua Zirkzee devrait retourner au Bayern Munich: un grand média allemand annonce la fin du prêt à Anderlecht

« C’est une réunion de routine, toujours programmée un an à l’avance, qui a réuni les membres du conseil de surveillance du FC Bayern en début de semaine. Le conseil d’administration, autour d’Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic, a présenté à l’organe de contrôle ses idées sur la future politique du personnel. Il n’est pas question de se faire hara-kiri sur le plan financier », est-il notamment précisé avant de voir le nom de Zirkzee apparaître un peu plus tard.

« La future destination de Marc Rocas (25 ans) n’est pas encore claire. Le milieu de terrain défensif, qui possède des capacités de création en profondeur, mais aussi un net déficit de vitesse, a été recruté en 2020 pour neuf millions d’euros en provenance de l’Espanyol Barcelone. En 24 matchs obligatoires, il n’a passé que 981 minutes sur le terrain, dont trois fois dès le coup d’envoi, et n’a marqué ni assisté à aucun but. L’Espagnol est très respecté au sein du club et devrait être un joueur cadre, mais il n’a pas réussi à percer jusqu’à présent. Lui-même réfléchit à la possibilité de rester (contrat jusqu’en 2025).

Les données sont meilleures pour Joshua Zirkzee (20 ans). Le Néerlandais est prêté au RSC Anderlecht et a marqué 16 buts en 35 matches de championnat (31 depuis le début), plus deux en six matches de Coupe, en tant que l’un des deux avant-centres du troisième club belge. Après son prêt et son apprentissage réussis, il est réintégré dans l’effectif du FCB pour la saison 2022/2023, tout comme Chris Richards (22 ans). Le défenseur central maîtrise la défense à trois et à quatre et a disputé 19 matches de Bundesliga cette saison (13 depuis le début, 1 but, 1 passe décisive). Son année pratique à Hoffenheim a porté ses fruits, comme Zirkzee ».