Frédéric Van Leeuw: «Quand on a la mafia qui s’installe à Bruxelles, on ne va pas donner la priorité au trafic d’œuvres d’art»

La police judiciaire manque de fonds et de personnel, ce qui entrave l’exercice de ses fonctions et l’application des peines.

Jeudi matin, invité sur Matin Première, le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw tirait la sonnette d’alarme sur le manque de moyens de la police judiciaire. Criminalité financière, trafic d’œuvre d’art… La police doit faire un choix. « Quand on a la mafia, la drogue qui s’installe à Bruxelles, on ne va pas donner la priorité au trafic d’œuvres d’art. J’espère que tout le monde peut comprendre cela. »

Le manque d’effectif et de moyens entrave également l’application des peines. « Ce qui peut également arriver, c’est qu’on aboutisse à une condamnation dans des dossiers, que cela donne lieu à une série de confiscation, mais qu’on n’ait pas la capacité d’aller chercher ces millions confisqués. » Résultat : les criminels continuent de posséder des millions… « et donc le crime rapporte et continue de rapporter. »