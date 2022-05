Transplantation: des bulles d’oxygène pour préserver les greffons rénaux

Un bien aussi précieux que rare. Sur les 10.000 personnes qui attendent actuellement un rein dans la zone d’Eurostranplant – qui comprend 8 pays européens dont la Belgique – à peine 4000 seront effectivement transplantées faute d’organes disponibles. L’amélioration des soins, de la sécurité routière, a réduit ces dernières années le nombre de jeunes donneurs, obligeant les médecins à utiliser de plus en plus de reins dits « à haut risque » provenant de patients en mort cérébral, âgés de 50 à 60 ans avec comorbidités ou de donneurs à cœur non battant, présentant un arrêt circulatoire irréversible. « Ces reins sont plus fragiles et plus susceptibles de complications qui entraînent une dialyse post-opératoire voire un rejet dans le pire des cas, explique le professeur Tom Darius, spécialiste de la transplantation rénale aux Cliniques universitaires Saint-Luc.