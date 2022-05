La Ligue des droits humains veut plus de transparence sur la vidéo-surveillance publique en Fédération Wallonie-Bruxelles

Moins d’un tiers de l’ensemble des communes et zones de police que compte la Fédération Wallonie-Bruxelles a répondu dans les délais légaux à la demande d’informations, envoyée en mars par la Ligue des droits humains (LDH), sur les dispositifs de surveillance qui équipent leur territoire, relève l’association jeudi dans un communiqué. La Ligue plaide pour plus de transparence afin de permettre le débat démocratique.

Seules 103 des 369 communes et zones de police ont répondu dans un délai de 30 jours à la sollicitation de la LDH. Empruntant le chemin légal accessible à tout citoyen, la Ligue a adressé un courriel aux 287 communes et 82 zones de police de la FWB, formulant trois requêtes : obtenir la liste des caméras fixes placées dans les lieux ouverts accessibles au public, examiner les autorisations et les analyses d’impacts relatifs à l’installation de ces caméras et, enfin, prendre connaissance des documents relatifs aux marchés publics.