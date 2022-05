Le transit de gaz russe via l’Ukraine diminue à nouveau de près d’un tiers ce jeudi

L’Ukraine dit ne plus pouvoir faire transiter de gaz via ses installations de la station dans la région de Lougansk, en raison de la présence des forces armées russes.

Le transit du gaz russe vers l’Europe via l’Ukraine va connaître une baisse de près du tiers jeudi par rapport à la veille, selon le géant russe Gazprom, les approvisionnements étant affectés pour la deuxième journée consécutive par le conflit.

Quelque 50,6 millions de m3 doivent transiter via la Station de Soudja jeudi contre 72 millions la veille, selon Gazprom, cité par les agences russes. L’Ukraine dit depuis deux jours ne plus pouvoir faire transiter de gaz via les installations de la station près de Sokhranivka dans la région de Lougansk, en raison de la présence des forces armées russes, entraînant une baisse des approvisionnements, car Moscou affirme ne pas pouvoir augmenter les volumes sur un autre gazoduc.