Police judiciaire fédérale: des photos choc pour faire réagir les députés

C’est un moment inhabituel, qui a été vécu ce mercredi dans les commissions Justice et Intérieur, réunies à cet effet : plusieurs chefs de corps d’entités différentes ont projeté aux députés des photos choc, celles qui montrent le visage effrayant de la criminalité. Ils ont besoin de 35 millions supplémentaires pour aider la PJF à traquer celle-ci.

Des photos choc, celles d’hommes en sang, ligotés, parfois nus, les yeux bandés. Des corps sans vie -certains découpés- des gens effrayés sur la gorge desquels un couteau est posé, des sols pavés de billets, des hangars remplis de cocaïne : ce mercredi après-midi, le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw a montré aux députés fédéraux, à l’occasion d’une commission Justice et Intérieur dédiée à la situation de la police judiciaire fédérale, « le vrai visage » de la grande criminalité. Et s’il s’agissait, pour les photos de tortures et d’assassinats, d’images prises en Serbie, elles sont en lien avec des dossiers de trafic de drogue internationaux passant notamment par Anvers. Avec Sky ECC, pas moins de 28 exécutions menées en Serbie ont été résolues sur base des informations transmises par nos autorités judiciaires : « les Serbes étaient tellement contents qu’ils ont décoré mon collègue », a commenté Frédéric Van Leeuw.