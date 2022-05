Course aux talents: développer des pratiques responsables et innovantes

Selon l’Observatoire « Les jeunes et l’attractivité du monde du travail » de CBC Banque & Assurance, 86 % des jeunes de 18 à 32 ans sont en quête de sens dans leur travail et 81 % estiment que leur employeur doit être engagé ou utile envers la société.

Marine De Ridder, chercheuse et chargée de cours à l’Ichec Brussels Management School, est membre de la Chaire en pratiques managériales innovantes qui travaille sur le management « responsable », intégrant la question de la durabilité pour répondre aux attentes des salariés et, plus particulièrement, des jeunes travailleurs.

Comment expliquez-vous l’ambiguïté du rapport des jeunes à la durabilité mise en lumière par l’étude menée par l’Observatoire de CBC Banque & Assurance ?