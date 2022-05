L’espace pour chiens sans laisse à Bruxelles: un casse-tête

Duden sans laisse » fait partie de ces groupes qui sommeillent sur Facebook. Une poignée de membres partagent encore quelques vidéos, relaient des demandes d’adoption. De chiens, toujours. Ce rassemblement d’internautes constitue le vestige d’un combat perdu en 2013. A l’époque, le parc Duden s’avérait le dernier espace vert de la capitale où les chiens pouvaient gambader sans laisse. Propriétaire du site forestois jusqu’en 2005, la Donation royale n’imposait pas l’attachement des canidés. Dans un souci d’harmonisation des règles, Bruxelles Environnement a mis un terme à cette exception.

Neuf ans plus tard, la place pour les toutous reste une équation en suspens à Bruxelles. La hausse de la population canine complique même la donne. Entre 2019 et 2021, le nombre de chiens enregistrés a grimpé à 89.204, soit 2.000 de plus. En parallèle, l’augmentation du nombre d’habitants exerce aussi une pression sur les espaces verts.