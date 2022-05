Rappel de produits: l’Afsca rappelle des haricots œil noir de plusieurs marques

Ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed).

L’Afsca demande de ne pas manger ces produits et de les ramener au point de vente, où ils seront remboursés aux consommateurs.

Dans le détail, il s’agit des paquets de 1 kg de haricots œil noir de la marque Issa avec pour date de durabilité minimale le 31 mai 2022 et portant comme numéros de lots L025/9 ; L014/9 ; L025/4 et L025/5.

Les haricots œil noir de la marque Konouz sont également concernés par ce rappel. Ils ont comme date de durabilité minimale le 31 mars 2022 et comme numéros de lot L310/4 et L310/5.

Les paquets haricots œil noir (1 et 4 kg) de la marque Boniland n’échappent pas non plus au rappel. Ils ont comme date de durabilité minimale le 31 mai 2022 et le 30 juin 2022 et comme numéros de lots L054/9 et L014/6.

Il est encore question des haricots œil noir de la marque Bograin (numéros de lots B0322-005 et B0322-322) et de ceux de la marque Tagine (B0322-322 et C0344-344).

Enfin, le rappel concerne également les haricots œil noir de la marque Top Africa, qui affichent comme numéros de lots : 031220 (1 kg) et 041220 (5 kg)

Ces produits ont été vendus via différents points de vente en Belgique, indique l’agence, sans pour autant préciser lesquels.