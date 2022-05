Guerre en Ukraine: «Il va y avoir un clash, dans l’opinion publique, entre le camp de la paix et celui de la justice»

Ivan Krastev, politologue, préside le Centre pour les stratégies libérales à Sofia. Il intervenait, vendredi, à Salzbourg, dans le cadre d’un séminaire sur le pouvoir transformateur des crises. Selon lui, l’invasion russe marque la fin du chapitre de l’histoire du monde qui s’était ouvert avec la réunification de l’Allemagne. Celui qui va s’écrire s’annonce, juge-t-il, « difficile » pour l’Europe, « tellement ancrée dans la mondialisation, désormais remise en question. Et puis, elle a clairement profité de ces 30 dernières années. Or, il est plus difficile d’analyser ses succès que ses échecs, mais il faut le faire. » Ereintée, aussi, par la pandémie, facteur de division. « Mon pays, la Bulgarie, n’a pas vacciné plus de 35 % des citoyens, ce qui en dit long sur le degré de confiance envers la société. Alors que d’autres sont à 80, 90 %. A prendre au sérieux : il est facile de faire croire en rien ou personne. »