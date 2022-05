Coronavirus: les Etats-Unis, premier pays à dépasser le million de morts

Avec plus d’un million de morts dans le pays, le coronavirus a tué environ un Américain sur 330, soit l’un des taux de décès les plus élevés parmi les pays développés.

Avec plus d’un million de morts dans le pays, le coronavirus a tué environ un Américain sur 330, soit l’un des taux de décès les plus élevés parmi les pays développés (environ 1 sur 379 au Royaume-Uni, ou 1 sur 455 en France).

En tout, plus de 203.000 enfants aux Etats-Unis ont perdu un parent ou toute autre personne à laquelle ils étaient confiés, selon une étude qui souligne le « profond impact » de la pandémie sur la jeunesse américaine.

Jusqu’à 800.000 cas par jour

Au plus fort de la vague omicron, le pays a par ailleurs enregistré plus de 800.000 cas par jour en moyenne, pour un total qui s’établit désormais à plus de 82 millions de cas mais ce chiffre est probablement sous-estimé, compte tenu notamment du manque de tests au début de l’épidémie et désormais du succès des autotests, qui ne sont pas systématiquement rapportés aux autorités.