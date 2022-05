«Quand j’entendais «Primitif flamand», cela me faisait sourire»

D’où vous est venu votre besoin d’écrire ?

J’ai eu des professeurs qui parlaient de littérature d’une manière qui me fascinait. Par la suite, je me suis rendu compte que je rêvais de devenir écrivain, c’était une façon de conquérir un espace mental. Quand on est issu de la classe moyenne, l’art est une façon de s’élever, de s’émanciper, de chercher de la beauté. Mon grand-père m’emmenait à l’opéra, m’apprenait le bonheur et l’émotion en écoutant Verdi, d’embellir la vie en écoutant de la musique.

Quand avez-vous commencé à écrire ?